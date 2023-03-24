اجتماع مع تذكرتي.. شوبير يكشف قرارات الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق آخر استعدادا النادي لمباراة الهلال السوادني يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجوله الأخيره من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

وأضاف شوبير قي تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد جلسه مع مسؤولي تذاكرتي غدا السبت لبحث سبل توفير كافه الراحه والأمان لجماهير الفريق التي ستحضر المباراة .

وتابع أن مباراة الأهلي والهلال السوداني تعد مباراة صعبه في ظل موافقه الجهات الأمنية علي حضور ٥٠ الف مشجع وهو أمر لم يحدث منذ مده طويلة .

وأكمل أن الاهلي يسعي لتخفيض أسعار التذاكر خاصة الدرجة الثالثة من أجل ضمان بيع جميع التذاكر .

وأكمل أن الاهلي بحاجة شديدة لدعم الجماهير خلال المباراة والابتعاد عن إثارة أي ازمات أو مشاكل.