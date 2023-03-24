ملك قورة تهنئ الأمة الإسلامية بشهر رمضان المبارك

حرصت الفنانة ملك قورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” على تهنئة متابعيها والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.



ونشرت ملك قورة صور لها وهى تحمل فانوس رمضان وكتبت قائلة "كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم".



يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم "الحب بتفاصيله"، بطولة محمد نور، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، أحمد بجة، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفي عباس، كاريمان ، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن و تأليف كريم الحسيني و محمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى .