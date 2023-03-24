حصاد الزراعة.. متابعة موقف توافر السلع بالأسواق وإفراجات جديدة عن الأعلاف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 135، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 17 إلى 23 مارس الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وسلط الأنفوجراف الضوء، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لميناء العين السخنة، والذي تم خلاله افتتاح معمل الفحص للحجر الزراعي بالميناء، برفقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كذلك الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة موقف توافر مختلف السلع بالأسواق، والجهود المبذولة لضبط أسعارها، وذلك بحضور وزيرا الزراعة والتموين.



التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بأعضاء وحدة متابعة وتنفيذ مشروع التجمعات التنموية الزراعية بسيناء خلال اجتماعها الأول وذلك بحضور ممثلي جميع الوزارات والهيئات المعنية، كذلك استقبل ايضا المدير الإقليمي الجديد للتنمية المستدامة بالبنك الدولى بالقاهرة "ميسكريم برهان"، والوفد المرافق لها؛ لبحث أوجه التعاون الثنائي بين وزارة الزراعة والبنك.

كما التقي الوزير، مع "على شير طورايوف" نائب وزير الزراعة الأوزبكي ومدير المركز القومي للابتكار والمعرفة في الزراعة بأوزبكستان والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال البحوث التطبيقية العلمية، كذلك زار "على شير طورايوف"، والوفد المرافق له مركز بحوث الصحراء في إطار التعاون المشترك بين البلدين.



وأعلنت الوزارة أنه تم خلال خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 60 مليون دولار، فضلا عن إعطاء أكثر من 3.8 مليون جرعة ضد مرضى الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية للتحصين والتي بدأت في 4 مارس كما استعرضت الوزارة تقريرا، حول أبرز أنشطة معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال فبراير الماضي، فيما يتعلق بالنشاط البحثي والخدمي والإرشادي للمعهد.

فيما استقبل الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء وفد من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة إيكاردا؛ لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في مجال تحسين كفاءة استعمال المياه في حقول المزارعين، كما تفقد اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء المشتل الإرشادى لمحطة بحوث شمال سيناء، حيث تم استعراض الأنشطة التى تقوم بها المحطة من توفير شتلات متحملة للظروف البيئية.

بينما واصلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المرور والمتابعة، لكافة الإدارات والمديريات التابعة له في المحافظات المختلفة، وكذلك المشروعات التي يتم تنفيذها من خلالها، كما نظم قسم التغذية ومعمل المخلفات بالمركز الاقليمي للاغذية و الاعلاف بمركز البحوث الزراعية بمقره بقرية عباس العقاد بالنوبارية الدورة التدريبية لتربية عيش الغراب المحاري واستخداماته كغذاء بطرق طهي مختلفة.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للإعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، كما نظم المعمل بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية دورة تدريبية حول الأيزو ١٧٠٢٥ لعام ٢٠١٧ والخاصة بكفاءة معامل الاختبارات و المعايرة، كما اختتم المعمل ايضا فعاليات البرنامج التدريبي في مجال " متطلبات دولة المملكة العربية السعودية للرقابة على الواردات الغذائية"، كما شارك المعمل في ورشة العمل التي نظمها جهاز شئون البيئة تحت عنوان "عمل تأثير الصرف والملوثات على البيئة البحرية"، فضلا عن ورشة العمل التي نظمتها الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع برنامج تدريب أفضل لأجل غذاء أكثر أماناً التابع للإتحاد الأوروبي وذلك بشأن انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم وبالأخص دول الاتحاد الأوروبي، كذلك ورشة العمل الثانية التي نظمها كل من المجلس الاستشاري PTB ومعهد المعايرة المصري NIS تحت عنوان تحسين المقاييس لتحسين القدرة التنافسية في الإقتصاد المصري، فيما بلغ اجمالي عدد الشهادات التي اصدرها المعمل خلال هذا الاسبوع بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء حوالي 7100 شهادة.