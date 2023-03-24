مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار بالقرب من مزلقان المطافي بدائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مستشفي منيا القمح بإستقبال "صلاح ف ع" 68 سنة مقيم كفر عبد الله دائرة مركز منيا القمح "جثة هامدة" وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابته التي أودت بحياته إثر اصطدام قطار به بالقرب من مزلقان المطافي بدائرة مركز منيا القمح وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي منيا القمح تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.