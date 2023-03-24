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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية تطفئ الأنوار 60 دقيقة بالمنشآت العامة فى ساعة الأرض غدًا

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مشاركة محافظة الشرقية غداً فى فعالية ساعة الأرض بإطفاء الأنوار غير الضرورية عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل من الساعة 8.30 :9.30 مساء ،وذلك للتأكيد على دور المحافظة الرائد فى مجال الحفاظ على البيئة و رفع الوعى حول تغير المناخ لدى المواطنين وتعزيز الإنتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغيير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض.

لافتاً أن الحدث يُعد رمزا “للوحدة والأمل” في مستقبل أكثر استدامة وفرصة للتعبير عن دعمنا للكوكب الذى نعيش فيه وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية ، مضيفا أن الهدف الأساسى من إطفاء الأنوار هو توحيد الشعوب فى مهمة حماية الكوكب. 

وأشار مراد رأفت السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية الي إنه سيتم اطفاء الأنوار غير الهامة عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل والمبانى البارزة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك غداً السبت الموافق 25 مارس الجارى من الساعة الثامنة والنصف مساءاً ولمدة ساعة بهدف زيادة الوعي حول حماية وصون الطبيعة ومعالجة أزمة المناخ وتبني الاقتصاد الأخضر والدائري، والعمل أيضا معا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا ومستدام لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية.

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ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية بأنه سيتم تنظيم فعالية ساعة الأرض هذا العام تحت شعار "شارك معنا أهم 60 دقيقة من اجل الأرض وحماية كوكبنا " بهدف توفير الطاقة وتقليل انبعاث غاز ثانى اكسيد الكربون المسبب لظاهرة الإحتباس الحرارى والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية. 

وفى سياق متصل طالب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة المشاركة غداً فى فعالية "ساعة الأرض " بإطفاء الأنوار غير الضرورية وترشيد استهلاك الكهرباء للحد من ظاهرة الإحتباس الحرارى.

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