إزالة شادر يبيع لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وكيلة وزارة التموين بالتنسيق مدريتي الصحة والطب البيطري وبمشاركة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإحكام الرقابة والسيطرة على منافذ وشوادر بيع اللحوم والسلع والمواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ومدي إلتزام أصحابها بالأسعار المعلنة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين دون تهاون حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، توجهت لجنة مشكلة من مديرية التموين والطب البيطري والصحة وبمشاركة مجلس مدينة الزقازيق إلي شادر بيع اللحوم والدواجن الكائن بمنطقه شرويدة أسفل الكوبرى العلوى للتأكد من صلاحية المعروض وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٠ كيلو دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم إعدامها بمعرفه اللجنة وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ اللازم قانونا ضد أصحابه.