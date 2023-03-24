تحليق مكثف لطائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

أفادت صحيفة اللواء اللبنانية بوحود تحليق مكثف لطائرات العدو الاسرائيلي على طول الحدود مع لبنان.



وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن فجر الأربعاء الماضي، غارة جوية بعدد من الصواريخ، مستهدفا مطار حلب الدولي في سوريا، مما أدت إلى وقوع أضرار مادية في المطار.

ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن مصدر عسكري قوله، "في تمام الساعة الثالثة و55 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفا محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية في المطار".

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي دأب في السنوات الأخيرة، على تنفيذ ضربات جوية متكررة ضد مواقع مختلفة في سوريا، أدت إلى مقتل عدد من المدنيين والعسكريين السوريين، وسبق أن أخرج قصف إسرائيلي مشابه مطار دمشق الدولي من الخدمة، قبل أن تعمل السلطات المعنية على إصلاحه.