عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعاد نجمين.. الهلال السوداني يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي

فريق الهلال السوداني
فريق الهلال السوداني

تلقى فريق الهلال السوداني دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وحسب صحيفة "سودانا فوق"، فان الهلال تلقى دفعة معنوية بتعافي ثنائي الفريق موفق صديق وإبراهيم ايمورا، وبدا الارتياح على الجهاز الفني.


وأضافت الصحيفة، أن الكونغولي فلوران إيبنجي، المدير الفني لفريق الهلال سيتعمد على الثنائي موفق صديق وإبراهيم ايمورا في التشكيلة الأساسية أمام الأهلي.

ويحتاج الأهلي للتغلب على الهلال بهدف نظيف دون رد في الجولة الأخيرة أو بفارق هدفين حال تسجيل الفريق السوداني هدف، للتأهل إلى الدور المقبل، بينما يكفي الأزرق نتيجة إيجابية للصعود.

 

ترتيب المجموعة الثانية:


صن داونز : 11 نقطة
الهلال: 10 نقاط 
الأهلي: 7 نقاط 
القطن الكاميروني: 0 نقاط

الهلال الأهلى دوري ابطال افريقيا إيبينجي إيبنجي صن داونز إبراهيم ايمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

الفراخ نزلت 30 جنيهًا|أسعار الدواجن تتراجع بقوة ثاني أيام رمضان والبيض مفاجأة

نزل 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

نداء لجميع جهات الدولة..عمرو عابدين: شيرين الطحان تحتاج لعلاج غال وبشكل سريع

قلق للغاية.. شوبير يكشف أزمة في الأهلي قبل مواجهة الهلال السوادني

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

ترشيحاتنا

أوفر الحظ فى القربات.. خطيب المسجد الحرام: لكل نفس باب خير مميز

شاهد.. سفير السعودية لدى طاجيكستان يلتقي نظيره الإيراني

اشتري رينو داستر الجديدة بخصم 70% | صور

بالتواريخ.. 10 أيام إجازة رسمية في رمضان

خطيب المسجد الحرام: 7 أحوال للناس في رمضان وهذا الصائم أسعدهم حظا

يقضي على جنود أوكرانيا | القوات المسلحة الروسية توجّه اتهاما خطيرا للناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة من كل محافظة.. العيش المرحرح وطريقة عمله

بين الإفطار والسحور.. أفكار سهلة للحصول على سناكس خفيف ومشبع في رمضان

عاوزين ياكلوا بان كيك.. هروب سجينين باستخدام فرشاة أسنان في أمريكا

لوحات تبديل وحكم فار.. دورة رمضانية في قرية كفر عبدالمؤمن بالدقهلية تتصدر التريند

فيديو

أمطار رعدية وعواصف .. تحذير بسبب حالة الطقس | فيديو

ظاهرة فلكية يحذر منها الباحث الهولندي.. فيديو

ارتفاع غير مسبوق في سعر الذهب عالميا ومفاجأة بالدولار ..فيديو

كرمه كفيله السعودي لأمانته.. وفاة عم شوقي العامل القناوي الأمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ