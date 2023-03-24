استعاد نجمين.. الهلال السوداني يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي

تلقى فريق الهلال السوداني دفعة معنوية قبل مواجهة الأهلي المقرر لها 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وحسب صحيفة "سودانا فوق"، فان الهلال تلقى دفعة معنوية بتعافي ثنائي الفريق موفق صديق وإبراهيم ايمورا، وبدا الارتياح على الجهاز الفني.



وأضافت الصحيفة، أن الكونغولي فلوران إيبنجي، المدير الفني لفريق الهلال سيتعمد على الثنائي موفق صديق وإبراهيم ايمورا في التشكيلة الأساسية أمام الأهلي.

ويحتاج الأهلي للتغلب على الهلال بهدف نظيف دون رد في الجولة الأخيرة أو بفارق هدفين حال تسجيل الفريق السوداني هدف، للتأهل إلى الدور المقبل، بينما يكفي الأزرق نتيجة إيجابية للصعود.

ترتيب المجموعة الثانية:



صن داونز : 11 نقطة

الهلال: 10 نقاط

الأهلي: 7 نقاط

القطن الكاميروني: 0 نقاط