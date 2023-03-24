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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحذيرات الأرصاد .. إعلان عاجل من مياه المنوفية | شاهد

مياه المنوفية: رفع
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

تمركزت سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية بمختلف أنحاء المحافظة استعدادا لهطول الأمطار المتوقعة، بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

ووجه المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، برفع حالة الطوارئ بجميع الأفرع التابعة للشركة لمواجهة الموجة المحتملة من السيول والأمطار والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى واستمرار تمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية.

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واكد نجيب ، تم وضع خطه شاملة استباقية لتطهير شبكات الصرف الصحى وبلاعات الصرف الصحى وصفايات المطر لاستقبال مياه الامطار وكذلك رفع الاتربه عنها لمنع تجمع مياة الامطار فى الشوارع والميادين وعدم اعاقه حركة السير للمواطنين وتجنبا لإعاقة حركة السيارات .

وطالب رؤساء الأفرع بضرورة التواجد الميدانى والجاهزية القصوى تحسبا لمجابهة الأمطار المحتملة، مشيرًا إلى توفير معدات جاهزة لشفط المياه وتطهير جميع المناطق  على مستوى المحافظة للاستعداد لمواجهة موسم الأمطار بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات المحافظة والجهات المعنية.

مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة
مياه المنوفية: رفع حالة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار المتوقعة

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