عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كارلا حداد مقدمة برنامج رامز جلال تعتذر للنجم أحمد السقا

السقا وكارلا حداد
السقا وكارلا حداد

 


كشفت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن صورة من كواليس برنامج "رامز نيفر إيند" والتي تقوم بتقديم فقراته مع ضيوف الحلقات وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

 

وظهرت كارلا بالصورة مع النجم أحمد السقا من الكواليس وعلقت "نجم الاكشن احمد السقا ضحية  الحلقة الثانية من برنامج رامز نيفر ايند مع رامز جلال اسفه يا سقا".


يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.
 

 

IMG_٢٠٢٣٠٣٢٤_٢٠٠٢٠٧
IMG_٢٠٢٣٠٣٢٤_٢٠٠٢٠٧
المملكة العربية السعودية احمد السقا رامز جلال برنامج رامز جلال الهيئة العامة للترفيه نجوم الفن والرياضة والاعلام برنامج رامز نيفر ايند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة تقلب الموازين بمجموعة الزمالك.. قرار عاجل من الكاف ضد الترجي

جمع 40 مليار جنيه.. القبض على الرجل الذي تسبب في انهيار الدولار حول العالم

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

أزمة كبيرة.. الأهلي يستفز الهلال قبل المواجهة الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة مدوية .. محترف الأهلي مطلوب في الدوري الإنجليزي

تفاصيل إعلان أحمد عز وياسمين صبري قبل عرضه اليوم على القنوات.. خاص

تتخفّى بالنقاب | ثروة صادمة لـ نصّابة في التجمّع بـ حجة خادعة

الأهلي يعلن عن مفاجأة مثيرة لجماهير الهلال السوداني قبل موقعة ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

تنبؤات العالم الهولندي.. هل اقتران القمر يتسبب في زلزال مدمر بنهاية مارس؟

ماذا كان يقول النبي عند البرق والرعد؟.. ذكر واحد ينجيك من وعيد أهل الأرض

بث مباشر لصلاة التراويح من المسجد النبوي.. فيديو

أمطار رعدية مستمرة.. الأرصاد تصدم المواطنين عن طقس الساعات المقبلة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب 6 فلسطينيين في قمع مسيرة بكفر قدوم

مخاوف من أزمة في البنوك.. انهيار كبير للأسهم الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جميلة الحلقة 2.. خطة شيطانية ليسرا اللوزي للإيقاع بين ريهام حجاج وزوجها

تتخطى 50 ألف جنيه.. سعر غير متوقع لإطلالة الفنانة اللبنانية رزان جمال

الأكلة الأساسية فى عزومات رمضان .. إليك إتيكيت تناول الأرز

عصير طبيعي يريحك من آلام المعدة ويعالج الحموضة في رمضان

فيديو

احتفال غريب بحلول شهر رمضان.. شاب ارتدى فستان عروسة ووضع مكياج

انخفضت 30جنيها للكيلو.. تراجع كبير في أسعار الدواجن .. فيديو

أمطار رعدية وعواصف .. تحذير بسبب حالة الطقس | فيديو

ظاهرة فلكية يحذر منها الباحث الهولندي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

أحمد نجم

صيام الضمير وتهذيب النفس

مديحة عاشور

ما بعد عيد الأم

هند عصام

أمي.. وكفى

عبد المعطى أحمد

انتصارات وفتوحات شهر الصيام

د.هادي التونسي

ابدع شيئا

اﻟﻤﺰﻳﺪ