كارلا حداد مقدمة برنامج رامز جلال تعتذر للنجم أحمد السقا



كشفت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد عن صورة من كواليس برنامج "رامز نيفر إيند" والتي تقوم بتقديم فقراته مع ضيوف الحلقات وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وظهرت كارلا بالصورة مع النجم أحمد السقا من الكواليس وعلقت "نجم الاكشن احمد السقا ضحية الحلقة الثانية من برنامج رامز نيفر ايند مع رامز جلال اسفه يا سقا".



يُذكر أن برنامج "رامز نيفر إند" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثالث على التوالي، ويُشارك فيه هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وحقق برومو البرنامج مُشاهدات وأرقام قياسية بعد ساعات من عرضه.

