قريبا.. دمج Google messages مع روبوت Bard

استطاع برنامج ChatGPT وغيره من روبوتات الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يستحوذ على اهتمام كبير وأصبح بين ليلة وضحاها حديث الساعة وموضوع المنافسة والتسابق الرئيسي بين شركات التكنولوجيا العملاقة التي لها باع طويل في الأسواق.

وخلال الآونة الأخيرة بدأت كل شركات وادي السيليكون في دمج برامجها التقليدية بأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، أشهرهم شركة مايكروسوفت التي أعلنت رسميا عن دمج روبوت ChatGPT مع محرك البحث الخاص بها Bing وأيضا تضمينه في كل برمجيات أوفيس ومايكروسوفت 360؛ لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمل.

Google

يلعب الذكاء الاصطناعي بالفعل دورًا رئيسيًا في تفعيل ميزات مثل Google Lens والإكمال التلقائي المتقدم في محرر المستندات سواء من جوجل Google أو البريد الإلكتروني للـ Gmail. يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي القابلة للتعلم مثل روبوت Google Bard أن يجعل الرد على الرسائل أمرًا أكثر سهولة من أي وقت مضى، وبالفعل تخطو جوجل خطوات جادة نحو دمج روبوت Bard مع تطبيق رسائل جوجل.

اكتشف موقع 9to5Google إضافة جديدة في النسخة التجريبية من google messages مثيرة للاهتمام موجودة مع صندوق تكوين الرسالة. الأيقونة المصممة لتشبه الوميض سبق وربطته Google بمشروع Bard في ظهوره العام الأول، وهو نفس الرمز التعبيري الذي نراه في النسخة الجديدة من التطبيق موجود بجوار الرموز التعبيرية Emoji في مربع تكوين الرسالة.

على الرغم من أن جوجل لم تعلن اي شيء يخص هذا الدمج الجديد بين بارد وبين رسائل جوجل، فإن الإصدار التجريبي من التطبيق لا يسمح بصياغة ردود كاملة باستخدام الذكاء الاصطناعي حتى الآن. يؤدي النقر على الزر الذي يشبه الوميض أو اللمعان إلى إدراج عبارة "(TODO!)" فقط في مربع كتابة الرسالة ، ولا شيء أكثر من ذلك. سيكون لدي المستخدم فرصة لمراجعة كتابة أداة الذكاء الاصطناعي قبل إرسال الرسالة ، ولن يقوم Bard بإرسال الرسالة التي أنشأها تلقائيًا.

التفاصيل الكاملة حول كيفية عمل الأداة الجديدة ما زالت مبهمة وحدود عملها غير مفصلة أو معروفة وتبقى كلها تكهنات حتى تعلن جوجل بنفسها كافة التفاصيل المتعلقة بمشروعها الجديد خلال مؤتمر Google I / O المنتظر للكشف الرسمي عن Bard مع رسائل Google.