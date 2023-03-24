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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلمي بكر يكشف تفاصيل مرضه: زيارة بنتي ريهام بعث فيا الأمل مرة أخرى

الموسيقار حلمي بكر
الموسيقار حلمي بكر

قال الموسيقار حلمى بكر، إنه تعرض لصدمة بعد تخلي بعض الشخصيات عنه خلال فترة مرضه، مضيفا: "للي كانوا مفروض يقفوا جمبي أنا في غنى عنهم، واللي متوقعتشهمش هما اللي وقفوا جمبي وأخدوا بأيدي وأنا في غيبوبة.

وأضاف الموسيقار حلمى بكر خلال حواره ببرنامج “خط أحمر” على قناة الحدث اليوم: " زيارة بنتي ريهام في المستشفى بعث فيا الأمل مرة أخرى ودعيت ربنا يمد في عمري ولو ثواني واللي عملته معايا خلاني أبكي".

وعن سبب عودة الفنانة الراحلة ليلي مراد إلى الغناء، عقب: “إنها قيمة وقامة فنية كبيرة وقصة رجوعها واضحة أمامنا زي الشمس، أعمالها هي اللي بتكلم عنها، ونحن الآن نعاني من رجوع الكلمات والأغاني ومستوى الفن في تراجع كبير".

الموسيقار حلمي بكر حلمي بكر خط احمر الحدث اليوم ليلى مراد

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