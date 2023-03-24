المداح الحلقة 3.. الجن يهاجم حمادة هلال وخالد سرحان يداعب الهضبة

شهد مسلسل المداح أسطورة العشق الحلقة الثالثة تطورا جديدا فى الأحداث حيث يستمر خالد سرحان "حسن" فى خفة الدم حيث يقوم بوصف شياكة محمد رياض مثل شياكة الهضبة عمرو دياب وهى نوع من المداعبة من جانب خالد سرحان.

بينما يحاول صابر المداح "حمادة هلال" أن يصالح رحاب "هبة مجدى" بعد أن سافر إلى لبنان وتركها بعد أيام قليلة من ولادتها لابنه عز.

ويتعرض صابر فى غرفته بالفندق إلى هجوم الجن.

قصة مسلسل المداح

تدور قصة مسلسل "المداح 3 .. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضا أزمات.

أبطال جدد فى المداح

يشارك فى مسلسل "المداح.. أسطورة العشق" مجموعة من الفنانين الجدد الذين يشاركون فى العمل لأول مرة منهما يسرا اللوزي، التي ظهرت في صورة من كواليس العمل مع حماده، لتجدد التعاون الفني بينهما بعد مسلسل طاقة القدر ولأول مرة في سلسلة المداح، وسلمى أبو ضيف التي تقدم دورا مؤثرا في أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة لوسي التى تظهر فى صورة جنية تحارب صابر المداح ويظهر أيضا الفنان خالد زكى فى العمل.

المسلسل يشارك في بطولته كل من حمادة هلال، هبة مجدي، خالد زكي، محمد رياض، خالد سرحان، سلمى أبو ضيف، دنيا عبدالعزيز، لوسي، يسرا اللوزي، رنيا فريد شوقي، ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.