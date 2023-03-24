وزير الشباب والرياضة يؤازر المنتخب الوطني أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مباراة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع منتخب مالاوي، علي استاد الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا 2024 بكوت ديفوار، بحضور رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وسفير دولة مالاوي بالقاهرة.



ويحرص وزير الشباب والرياضة على دعم ومؤازرة لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، للفوز في المباريات المقبلة، والتأهل إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وأكد وزير الرياضة أن المنتخب الوطني يمتلك عناصر علي أعلي مستوي تستطيع مواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية.

وأعرب وزير الرياضة عن خالص تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب، والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، وتحقيق الفوز في المباريات المقبلة، وتقديم أداء مميز يطمئن الجماهير المصرية، مطالباً اللاعبين بكامل التركيز وبذل أقصي ما في وسعهم من جهد في الملعب لتحقيق الفوز، وعودة ريادة كرة القدم المصرية على المستوي القاري.