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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة طفل من ترعة وإصابة مهندس في انقلاب سيارة بالمنيا

إصابة شخص بالمنيا
إصابة شخص بالمنيا

انتشل الأهالي جثة طفل من داخل ترعة المختار بمركز سمالوط بشمال المنيا، فيما أصيب مهندس إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانتشال جثة الطفل "يوسف.ر" 8 سنوات، من ترعة المختار بإحدى قرى مركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات التحريات الأولية تبين أن الطفل غرق داخل ترعة المختار في ظروف غامضة وتم نقل الجثة والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى النموذجي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

على جانب آخر، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 5748 ملاكي، بسبب اختلال عجلة القيادة بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز العدوة.

مما أسفر عن إصابة عماد. ف 50 عاما مهندس مقيم في محافظة أسيوط، باشتباه كسر بالفقرات، وتم نقله إلي مستشفي مغاغة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

المنيا الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة انتشال جثة طفل الأجهزة الأمنية بالمنيا

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