بنظام المقاصة.. حبس 3 أشخاص لاتجارهم في النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، إثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول" حال إستقلالهم سيارة "ملك وقيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة عابديــن، وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و3 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام "المقاصة"، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.