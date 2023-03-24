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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسماعيلية .. رفع حالة الطوارئ استعدادا لتقلبات الطقس

توقعات الطقس
توقعات الطقس

أعلنت الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري ابراهيم، رفع استعدادا لموجة من المتغيرات المناخية وحدات التنمية المحلية بالمحافظة تتخذ اوضاع التأمين فى بؤر تجميع مياه الامطار وفق الخطة المعتمدة من اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

 

وتشير أخر صور الاقمار الصناعية الى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق متفرقة من المحافظة خاصة غرب المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.
     

ونسقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة حالة الاستعداد وفعلت محاضر التنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وبحسب التوقعات، تتعرض محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد للسحب والامطار الرعدية وتتقدم تدريجيا شرقا لتؤثر علي سيناء وتبقي فرص الامطار قائمة ليلة السبت علي كافة الأنحاء.

وتتلقى الشبكة الوطنية جميع البلاغات عن تجمعات مياه الامطار  ٢٤/٧ على الخط الساخن المختصر  ١١٤.

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محافظ الإسماعيلية محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية شريف بشارة اللواء شريف بشارة الشبكة الوطنية للطوارئ صور الأقمار الصناعية الأمطار الرعدية المتغيرات المناخية رفع حالة الاستعداد فرق الطوارئ

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