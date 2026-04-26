السياحة الافتراضية في مصر.. رحلة إلى الأهرامات وأنت في منزلك

لم تعد زيارة المعالم السياحية تقتصر على السفر والتنقل، بل أصبح بإمكان أي شخص استكشاف أشهر الأماكن حول العالم من منزله.

الاعتماد على الحلول الرقمية

ومع تزايد الاعتماد على الحلول الرقمية، برزت السياحة الافتراضية كأحد أهم أدوات الترويج الحديثة التي تتيح تجربة تفاعلية غنية للمستخدمين، هذه التقنية لا تكتفي بعرض الصور، بل تقدم جولات ثلاثية الأبعاد تمنح إحساسًا واقعيًا بالتجول داخل المواقع الأثرية.

مكانة المقاصد السياحية

وفي مصر، بدأت هذه الفكرة في الانتشار بقوة، لتفتح آفاقًا جديدة أمام جذب السياح وتعزيز مكانة المقاصد السياحية عالميًا.

تقنيات ثلاثية الأبعاد

وأكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن السياحة الافتراضية أصبحت عنصرًا أساسيًا في الترويج الحديث للمقاصد السياحية، حيث تعتمد على التقنيات الرقمية لتمكين الأفراد من استكشاف المعالم التاريخية والسياحية عبر الإنترنت باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد.

وأوضح أن هذه التجربة تتيح للمستخدمين القيام بجولات افتراضية داخل مواقع بارزة مثل أهرامات الجيزة ومعبد الكرنك، دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مشيرًا إلى أن الوصول لهذه الخدمة سهل ولا يتطلب سوى هاتف ذكي أو جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت.

وسيلة تسويقية فعالة

وأشار إلى أن هذه التكنولوجيا لا يمكن أن تكون بديلًا عن السفر الفعلي، لكنها تمثل وسيلة تسويقية فعالة تثير اهتمام السائح وتشجعه على زيارة المكان على أرض الواقع، كما توفر فرصة مميزة لفئات لا تستطيع السفر، مثل كبار السن أو من لديهم ظروف خاصة.

السياحة الموسيقية وسياحة المهرجانات

وأضاف أن مصر تعمل حاليًا على تنويع أنماط السياحة لديها، من خلال التوسع في مجالات مثل السياحة الموسيقية وسياحة المهرجانات، وهو ما ساهم في جذب شرائح مختلفة من الزوار من أنحاء العالم.

تطوير منصات السياحة الافتراضية

وأكد أن الاستثمار في هذه الأنماط الحديثة، إلى جانب تطوير منصات السياحة الافتراضية وتقديمها بشكل مدفوع، يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات من العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة.