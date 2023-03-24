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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سوق الكانتو الحلقة 2 .. الديون تلاحق مي عز الدين

سوق الكانتو
سوق الكانتو

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة، اثناء عرضها ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٣.

تم سرقة اقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الاشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر.

وكشفت الاحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب اصلاحات البانسيون الخاص بهم.

ومازال أمير كرارة ووالدته يبحثون عن شقيقه “صالح” الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الان.

سوق الكانتو يتصدر مؤشرات البحث جوجل

مي عز الدين تمتنع عن مشاهدة مسلسلها سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

 

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجار.

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو أمير كرارة الموسم الرمضاني الفنان امير كرارة حسين المنباوى

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