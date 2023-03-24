سوق الكانتو الحلقة 2 .. الديون تلاحق مي عز الدين

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الاحداث المشوقة، اثناء عرضها ضمن الموسم الرمضاني ٢٠٢٣.

تم سرقة اقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الاشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر.

وكشفت الاحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب اصلاحات البانسيون الخاص بهم.

ومازال أمير كرارة ووالدته يبحثون عن شقيقه “صالح” الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الان.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجار.