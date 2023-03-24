الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الهلال السوداني

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة الهلال السوداني التي تجمع الفريقين في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعاد الفريق إلى التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون عقب العودة من الكاميرون، بعد الفوز على فريق القطن برباعية نظيفة، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وقاد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، مران الفريق بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها، وعقد محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى الفقرات الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مران الحراس، الذي شارك به الثنائي علي لطفي ومصطفى شوبير.

وغاب عن مران الفريق مجموعة اللاعبين الدوليين، حيث يتواجد بمعسكر المنتخب الوطني كل من محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر، إلى جانب مشاركة علي معلول وبيرسي تاو وأليو ديانج في معسكرات منتخبات بلادهم، كما تواجد الرباعي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل في صفوف المنتخب الأولمبي.