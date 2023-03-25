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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الليل في الإسلام.. الله أقسم به ويتجلي فيه على خلقه

العبادة في الليل
العبادة في الليل

أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، أن الليل في الإسلام له منزلة كبيرة‏,‏ فقد أقسم الله –تعالى- به كثيرا في كتابه الكريم‏,‏ وفي ذلك دلالة واضحة على عظم شأنه وشرف وقته ومدي تأثيره في الكون‏,‏ فقال سبحانه‏: (وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ), (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ), (وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ), (وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ).

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وأضاف علي جمعة، في منشور له، أنه قد ورد ذكر الليل في القرآن اثنتين وتسعين مرة أكثر من النهار الذي ورد ذكره سبعا وخمسين مرة‏.

وفي الليل كانت مناجاة الله لكليمه موسى عليه السلام‏: (إِنِّي آَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آَتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ) ، وكانت معجزة الإسراء والمعراج (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ).

ففي الليل تسري طاقات الأنوار التي يتجلي بها الله على خلقه‏,‏ كما يقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- : « يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ ....».‏ والمحظوظون هم الذين يأتون بأوعية قلوبهم لتنهل من هذه المنح الصمدانية وتتعرض للتجليات الإحسانية‏,‏ وقد مدحهم الله فقال‏: (تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ) ,‏ (كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ).‏

وأعظم مثال في ذلك هو النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فمع أن النبوة وهب لا كسب، ‏‏ومنحة لا يأتي بها طلب‏,‏ وعطية لا يقوم لها اجتهاد‏,‏ إلا أن الله ألهم نبيه التهجد قبل بعثته الشريفة‏,‏ فكان يتعبد ربه في غار حراء الليالي ذوات العدد‏,‏ ليتزامن العطاء مع الاجتهاد‏,‏ ويكون ليل المتهجدين توطئة لنفحات القرب ونسائم الوصل‏,‏ وبعد النبوة قام الليل حتى تورمت قدماه الشريفتان‏,‏ شكرا لله على عطائه‏,‏ وحمدا لله على نعمائه.

قال الإمام القشيري‏:‏ لما كان تعبده -صلى الله عليه وآله وسلم- وتهجده بالليل جعل الحق سبحانه المعراج بالليل‏ (أ‏.‏ هـ‏).‏

وعلى هذا جرت سنة الله –تعالى- في الفتح على أوليائه ميراثا محمديا -كما يقول أهل الله- فلا تنعقد ولاية لولي إلا ليلا‏,‏ ويقول شاعر الإسلام محمد إقبال : كن مع من شئت في العلم والحكمة‏ ، ولكنك لن ترجع بطائل حتى يكون لك أنة في السحر‏.‏
 

الازهر الشريف الليل الإسلام السحر المعراج التهجد

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