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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

موائد إفطار وتوزيع وجبات ومواد غذائية وبطاطين.. رمضان أحلى في الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قامت مؤسسة سنتماي الخيرية بميت غمر بمحافظة الدقهلية،  بإطلاق حملة إفطار ١٠ آلاف صايم.


كما قامت جمعية كنوز الخير بتوزيع ٧٥٠ كرتونة و٢٠٠ دجاجة و٢٠٠ وجبة إفطار  ومؤسسة نبع الحياة وزعت ١٥٠٠ شنطة غذائية ومؤسسة فاطمة النبوية بدقادوس ٧٥٠ شنطة غذائية تحت إشراف مجدى شريف مدير إدارة ميت غمر الاجتماعية ورعاية الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن.

وفي مركز المنزلة قامت جمعية رسالة بتوزيع ٢٥٠ وجبة إفطار  وجمعية الامل الخيرية بتوزيع ٦٠٠ وجبة إفطار تحت إشراف حنان العلمى مدير إدارة المنزلة الاجتماعية وفي مركز المنصورة الجمعية الشرعية بنقيطة توزيع ٨٠ وجبة إفطار وفي مركز بني عبيد جمعية وتعاونوا بالزهيري قامت بتوزيع ٢٠٠ وجبة 
وفي مركز طلخا قامت جمعية البر كة بتوزيع ٣٨٠٠ شنطة مواد غذائية متفاوتة الاحجام وجمعية السلام منشية البدوي توزيع ٣٠٠ شنطة والجمعية الشرعية ١٥٠ كليو لحوم.

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محافظة الدقهلية الدقهلية الجمعيات الأهلية الجمعية الشرعية بمحافظة الدقهلية دقادوس المنصورة بني عبيد طلخا

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