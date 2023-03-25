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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

شاهد| كيف استقبل مارك زوكربيرج مولوده الجديد وما هو اسمه؟

مارك زوكربيرج مع
مارك زوكربيرج مع مولوده الجديد

رحب مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك، وزوجته بريسيلا البالغة من العمر 38 عامًا بطفلهما الثالث معًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  أعلن مؤسس Meta عن الأخبار السعيدة على منصته الخاصة على  انستجرام يوم الجمعة. 

قال مؤسس الفيسبوك ، البالغ من العمر 38 عامًا أن طفلهما الثالث هو ابنة أطلقوا عليها اسم أوريليا تشان زوكربيرج.

مارك زوكربيرج مع مولوده الجديد


وعلق مارك  عبر صفحته الشخصية قائلاً بعد ولادة طفله" مرحبًا بك في العالم ، أوريليا تشان زوكربيرج! يا لك من نعمة صغيرة .

فيما   شوهد مارك - الذي سرح 10000 موظف من موظفي ميتا في وقت سابق من هذا الشهر - مبتهجًا تجاه الطفل المغطى بالقماط وشوهدت زوجته في صورة ثانية وهي تحمل أوريليا على صدرها وهي لا تزال في سريرها بالمستشفى.  

زوجة مارك زوكربيرج مع مولودها الجديد

وأوضحت الصحيفة البريطانية ان لدى مارك وزوجته لديهم بالفعل بنات ماكسيما ، سبع سنوات ، ولدت في ديسمبر 2015 ، وأغسطس ، خمس سنوات ، ولدت في أغسطس 2017.

مارك زوكربيرج مؤسس الفيسبوك طفل مارك زوكربيرج مولود مارك زوكربيرج

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