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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سابق بكتير.. ويجز يشارك مع خالد النبوي في إعلان رمضاني

ويجز
ويجز

شارك مغني الراب ويجز في إعلان رمضاني، برفقة الفنان خالد النبوي والموسيقار عمر خيرت لإحدى شركات الاتصالات، الذي طرح منذ قليل. 

 

ويغني ويجز في الإعلان “سابق بكتير”، وتدور فكرته عن فكرة تحدي الذات، والتفوق على نجاحات كل شخص، وعدم النظر إلى الآخرين. 

 

لمشاهدة منشور ويجز من هنا

 

ويجز ونقابة الموسيقيين 

 

وعاد ويجز مؤخرا إلى مصر بعد فترة من التواجد في عدد من الدول، الأجنبية والعربية لإحياء حفلات منها نهائي كأس العالم في قطر، وحفل صوت مصر برفقة أنغام في الرياض. 

 

وفور عودته حرص ويجز على زيارة  مقر نقابة المهن الموسيقية وطلب هو ومدير اعماله مقابلة النقيب العام بصفة شخصية، واستجاب الفنان/ مصطفى كامل نقيب الموسيقيين وجلسا سويا لفترة تجاوزت الساعة.

 

وخلال الجلسة طرح ويجز على النقيب العام فكرة بحث آلية عمل مؤدي الراب وأعاد كل ما طرحه من قبل معظم مؤدي الراب من ضرورة ظهور مؤدي الراب بالشكل الذي يتناسب مع اللون الفني الذي يقدمونه.

 

وفي نهاية الجلسة أعرب ويجز عن كامل احترامه وتقديره للنقابة وللسيد النقيب العام ومجلس الإدارة، كما رحب به الفنان مصطفى كامل وقال له نصا.. (( أنتم أولادي ونحن لسنا ضد أي شاب موهوب، بل سنظل مساندين لكل أبناء مصر الموهوبين في كافة الشُعب الغنائية.

ويجز خالد النبوى الفنان خالد النبوي نقابة المهن الموسيقية كأس العالم مصطفى كامل

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