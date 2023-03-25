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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة : سحورك فى رمضان وطرق إعداد الحلويات..أفكار سريعة فى جدول إفطار 30 يوما..كيفية الشفاء بعد علاقة مؤذية عاطفيا

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:


حلويات رمضان .. طريقة عمل لقمة القاضي او الزلابيه فى 60 دقيقة

يشعر بعض الأشخاص بالإحتياج الدائم لتناول الحلويات،لذلك تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل لقمة القاضي او الزلابيه فى 60 دقيقة فقط وتمتعي بحلويات رمضان المفضلة للجميع من أطفال وكبار .

 

فوائد زيت الفاكهة للعناية بالبشرة.. تعرفي على أنواعه ومن يجب أن يستخدمه؟

نظام العناية بالبشرة الذي يحتوي على زيوت فواكه عالية الترطيب  يساعد في تحسين بشرتك بعدة طرق ، خاصة إذا كنت عرضة لجفاف البشرة أو تهيجها بشكل عام .

التبرز بعد الولادة.. كل ما تحتاجي لمعرفته

بمجرد الولادة ، سيتعين عليك في النهاية الذهاب إلى أنبوب ما بعد الولادة الأول، فقط شيء واحد آخر ستحتاجين للتعامل معه، قد يسبب القلق والتوتر بشأن الذهاب إلى الحمام، بغض النظر عما إذا كان الولادة طبيعية أو قيصرية.

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

تبحث الكثير من النساء عن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليها الكثير من الوقت والجهد لكى تتمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

أكلات رمضان مصرية.. أفكار سريعة وشهية فى جدول إفطار 30 يوما

يبحث الكثير من الأشخاص عن أكلات رمضان مصرية للحصول على أفكار تساعدهم فى تحضير سفرة الإفطار بشكل جيد يلقى قبول الجميع

كيفية الشفاء بعد أن تكون في علاقة مؤذية عاطفيا

لا أحد يدخل في علاقة يفكر في التعرض للإيذاء على يد شخص يحبه ولكن لسوء الحظ ، من الصعب قراءة عقول الآخرين والتنبؤ بسلوكهم أو فهم كيف سيتصرف المرء، يمكن أن تكون الإساءة بأي شكل من الأشكال معقدة، وتكون سرية للغاية ودقيقة في بعض الأحيان بحيث يصعب تحديدها هذا صحيح بشكل خاص للإساءة العاطفية لأنه لا يوجد أي أثر لأدلة ملموسة مثل الإساءة الجسدية وغالبًا ما تتضمن ألعاب ذهنية معقدة وسامة. 

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