نشرة المرأة : سحورك فى رمضان وطرق إعداد الحلويات..أفكار سريعة فى جدول إفطار 30 يوما..كيفية الشفاء بعد علاقة مؤذية عاطفيا

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يشعر بعض الأشخاص بالإحتياج الدائم لتناول الحلويات،لذلك تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل لقمة القاضي او الزلابيه فى 60 دقيقة فقط وتمتعي بحلويات رمضان المفضلة للجميع من أطفال وكبار .

نظام العناية بالبشرة الذي يحتوي على زيوت فواكه عالية الترطيب يساعد في تحسين بشرتك بعدة طرق ، خاصة إذا كنت عرضة لجفاف البشرة أو تهيجها بشكل عام .

بمجرد الولادة ، سيتعين عليك في النهاية الذهاب إلى أنبوب ما بعد الولادة الأول، فقط شيء واحد آخر ستحتاجين للتعامل معه، قد يسبب القلق والتوتر بشأن الذهاب إلى الحمام، بغض النظر عما إذا كان الولادة طبيعية أو قيصرية.

تبحث الكثير من النساء عن قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليها الكثير من الوقت والجهد لكى تتمكن الاستمتاع بالأجواء الرمضانية.

يبحث الكثير من الأشخاص عن أكلات رمضان مصرية للحصول على أفكار تساعدهم فى تحضير سفرة الإفطار بشكل جيد يلقى قبول الجميع

لا أحد يدخل في علاقة يفكر في التعرض للإيذاء على يد شخص يحبه ولكن لسوء الحظ ، من الصعب قراءة عقول الآخرين والتنبؤ بسلوكهم أو فهم كيف سيتصرف المرء، يمكن أن تكون الإساءة بأي شكل من الأشكال معقدة، وتكون سرية للغاية ودقيقة في بعض الأحيان بحيث يصعب تحديدها هذا صحيح بشكل خاص للإساءة العاطفية لأنه لا يوجد أي أثر لأدلة ملموسة مثل الإساءة الجسدية وغالبًا ما تتضمن ألعاب ذهنية معقدة وسامة.