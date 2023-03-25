حلويات رمضان .. طريقة عمل لقمة القاضي او الزلابيه فى 60 دقيقة

يشعر بعض الأشخاص بالإحتياج الدائم لتناول الحلويات،لذلك تقدم الشيف حميدة عثمان طريقة عمل لقمة القاضي او الزلابيه فى 60 دقيقة فقط وتمتعي بحلويات رمضان المفضلة للجميع من أطفال وكبار .



وقت تحضير لقمة القاضي أو الزلابية



45 دقيقة/وقت الطهي15 دقيقة



المقادير عمل لقمة القاضي أو الزلابية



2 كوب دقيق أبيض

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" سكر أبيض

1 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" نشا

1 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" خميرة فورية

رشة ملح

رشة فانيليا

زيت للقلي

للتقديم:شربات



خطوات تحضير لقمة القاضي أو الزلابية



في صحن متوسطة، نذيب السكر والخميرة في الماء الدافئ، ونضع معهم ربع كوب من الدقيق، ونخلطهم جيداً.

نغطي الصحن، ونتركها لمدة 15 دقيقة حتى تختمر.

في صحن أخرى، نخلط باقي الدقيق مع النشا والملح والفانيليا.

نضيف خليط الخميرة إلى المكونات الجافة، ونقلبها جيداً حتى تتجانس المكونات ونحصل على عجينة مطاطية القوام.

نغطي الصحن بنايلون، ونتركها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

في مقلاة غويطة، نضع زيت غزير على نار متوسطة حتى يصبح دافئ.

ندهن أحد أيدينا بالزيت ونبلل ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بالزيت.

نشكل العجينة بالملعقة ونضعها في الزيت.

نقلي لقمة القاضي في الزيت لمدة 3 - 5 دقائق وتكون بلون ذهبي فاتح، ثم ترفع على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

عند التقديم، نقلي لقمة القاضي مرة أخرى حتى تصبح ذهبي اللون، ونرفعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

نغمس لقمة القاضي في العسل

نقدم لقمة القاضي دافئة أو باردة حسب الرغبة.