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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

التبرز بعد الولادة.. كل ما تحتاجي لمعرفته

التبرز ما بعد الولادة
التبرز ما بعد الولادة الأول: كيف تجعله أسهل؟

بمجرد الولادة ، سيتعين عليك في النهاية الذهاب إلى أنبوب ما بعد الولادة الأول، فقط شيء واحد آخر ستحتاجين للتعامل معه، قد يسبب القلق والتوتر بشأن الذهاب إلى الحمام، بغض النظر عما إذا كان الولادة طبيعية أو قيصرية.

التبرز بعد الولادة.. كل ما تحتاج لمعرفته بحسب ما نشره موقع بولد سكاى، فإن مشاكل التبرز شائعة للغاية بين النساء بعد الولادة لدرجة أنه سيكون من غير الطبيعي عدم تجربتهم بعد الولادة .

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كيف تؤثر الولادة على حركات الأمعاء؟

 

 يمكن أن يكون هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على تجربتك مع الحمام خلال الأيام القليلة الأولى بعد الولادة ، بما في ذلك التغيرات في جسمك والتدخلات الطبية والخوف. 

 

ما هي المشاكل الشائعة المتعلقة ببراز ما بعد الولادة؟

فيما يلي بعض المشكلات الأكثر شيوعًا التي تواجهها المرأة بعد الولادة : 

إمساك ما بعد الولادة

 البواسير بعد الولادة

 إسهال ما بعد الولادة 

سلس البراز بعد الولادة

 

 التبرز بعد الولادة: كل ما تحتاج لمعرفته بحسب ما نشره موقع بولد سكاى، فإن مشاكل التبرز شائعة للغاية بين النساء بعد الولادة لدرجة أنه سيكون من غير الطبيعي عدم تجربتهم بعد الولادة .

ما هي المدة التي يستغرقها التبرز؟ 

بعد الولادة ، تتبرز معظم النساء في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام لكن هذا التقدير مجرد تقدير قد تكون حركة الأمعاء الأولى لبعض النساء في نفس يوم الولادة ، بينما قد تستغرق أخريات ما يصل إلى أسبوع .

 التبرز ما بعد الولادة الأول: كيف تجعله أسهل؟

استخدمي ملين البراز لتحسين عملية الهضم لديك 

 اشربي الكثير من الماء 

لا تجبري نفسك على التبرز احتفظ بمخزون من الأطعمة الملينة للبراز - أي الأطعمة الغنية بالألياف.

ركزي على تنفسك : عندما يكون لديك الرغبة في الذهاب ، تنفس ثم ادفع برفق بينما تستمري في الزفير. 

كني حذره إذا كان لديك غرز 

حاولي أيضًا أن تريح نفسك عندما يكون لديك الدافع للقيام بذلك . 

امسحي بلطف : في الأسبوع الأول أو الأسبوعين الأولين ، يمكنك استخدام زجاجة (مملوءة بماء الصنبور الدافئ) وامسحيها برفق باستخدام مناديل فائقة النعومة أو مناديل طبية أفضل. 

هل تحتاج إلى استشارة طبيبك بخصوص مخاوف أنبوب ما بعد الولادة؟

 

من الشائع جدًا أن تعاني من مشاكل أنبوب ما بعد الولادة إذا لم يكن لديك حركة أمعاء في غضون أسبوع بعد الولادة، يجب عليك إبلاغ طبيبك لا يوجد ما تشعر بالحرج تجاهه - ببساطة وضح كل أسئلتك مع طبيبك.

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