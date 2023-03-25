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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ناهد السباعي: مش هشتغل مع محمد سامي في عمل من بطولة زوجته

ناهد السباعي
ناهد السباعي

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها لا تقبل بالعمل مع المخرج محمد سامي في أي عمل يكون من بطولة زوجته الفنانة مي عمر.

 

وقالت ناهد السباعي خلال لقائها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج “Vip” المذاع عبر قناة "هي": محبش، بس أكيد يعني أحترامًا أنه عرض عليا دور أقراه، ولكن مفضلش أشارك فيه، لأن ناس كتير قبلي حصل معاهم مشاكل وأنا محبش أقع في مشاكل في شغلي، انا اشتغلت مع مخرجين بحس أنهم نوعية دراما وسينما مختلفة.

 

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ناهد السباعي: مواظبة على الأذكار وبصلي وبكلم ربنا

 

واستكملت ناهد السباعي حديثها: وممكن أشتغل مع مخرجين او منتجين، مراته بتكون شغاله معانا ولكن مببيقاش زي مي عمر وسامي، احنا نوعيات مختلفة عن بعض.


كما كشفت الفنانة ناهد السباعي، أن والدتها المنتجة ناهد فريد شوفي، كسبت جميع القضايا التي رفعتها ضد الفنان أحمد الفيشاوي: ماما كسبت كل القضايا ضد أحمد الفيشاوي والمطلوب منه دلوقت يدفع غرامة والفلوس اللي أخدها على العمل ده غير أنه عنده قضايا تانية، وصعب السيطرة على أحمد الفيشاوي.


وتابعت ناهد السباعي: قولت قبل كده على أحمد الفيشاوي أنه ممثل شاطر ولكن ربنا بياخد الموهبة لما الناس بتستغلها غلط أو تسيئ استخدامها، في ناس سلوكها وتصرفاتها تخليكي تنسي موهبتهم.

ناهد السباعي محمد سامى الفنانة مى عمر احمد الفيشاوي الفنانة ناهد السباعي

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