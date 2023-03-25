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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقط عليه السقف.. مصرع صيدلي أسفل عقار بالعطارين وسط الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي صيدلي مصرعه، إثر انهيار أجزاء من عقار داخل صيدليته بشارع ابن الخطاب بمنطقة العطارين، وسط محافظة الإسكندرية.

وتبين أن الصيدلية صادر لها قرار إخلاء إلا أنه رفض التنفيذ وأن العقار صادر له قرار إزالة.

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وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقت مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من قسم الحماية المدنية حول تلقي إشارة من شرطة النجدة تفيد بانهيار أجزاء من عقار ووفاة شخص أسفل العقار.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من قسم شرطة العطارين، إلى موقع الحادث إذ تبين انهيار أجزاء من عقار كائن بشارع بن الخطاب، وتبين أن العقار مكون من 4 أدوار عبارة عن طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية.

كما كشفت التحريات أن العقار خالي من السكان، وصادر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ ثلاث سنوات ولم ينفذ لرفض الصيدلي الإخلاء والتنفيذ، حيث سقط سقف العقار على مكتبه بالصيدلية الموجودة أسفل العقار.

تحرر  محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

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