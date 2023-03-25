هطول أمطار وهبوب رياح على مناطق شمال سيناء 

تتعرض البلاد حاليا لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية من رياح شديده يصاحبها أمطار غزيرة شمال البلاد مرورا بالقاهره الكبري والدلتا.

حيث تعرضت محافظة شمال سيناء، لطقس سيء صاحبة هبوب رياح وهطول امطار خفيفة.. حيث نشطت الرياح، وانخفضت درجات الحرارة ، على المدن الساحلية ومناطق وسط سيناء، كما ارتفعت أمواج البحر وزادت معها حركتي المد والجذر .



هبوب رياح:



وسارع المزارعون في مناطق الشيخ زويد ورفح بحماية زراعاتهم البلاستيكية حتي لا تتعرض الي اضرار بسبب هبوب الرياح ،خاصة الزراعات اسفل الأنفاق البلاستيكية وذلك بعمل مصدارت للرياح.





وقد استعدت محافظة شمال سيناء،درجة الاستعداد ، بعد تعرض المدن الساحلية الي هطول أمطار لاتخاذ الإجراءات الإحترازية من جانب مجالس المدن ومديريات الخدمات بالمحافظة.

و حذرت المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين العامة، وابتعاد السيارات عن الأشجار ، وعدم الوقوف أسفل اللافتات الإعلانية أثناء الرياح الشديدة أو سقوط الأمطار والابتعاد عن أعمدة الإنارة منعا لوقوع أي حوادث .