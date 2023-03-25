أمطار رعدية وسيول.. مركز المناخ يفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس اليوم

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن اليوم السبت يشهد ذروة حالة التقلبات في صورة أمطار غزيرة رعدية تتركز على الدلتا وسيناء ، مع توقعات بهبات قوية للرياح على كافة الأنحاء.

وأضاف " فهيم" خلال تصريحات له، أنه يستمر هطول الأمطار الرعدية وتتسع لتشمل مناطق أكثر ومتوقع أن تستمر حتى نهاية اليوم السبت وتنتهى التقلبات الجوية فجر غدا الأحد .

فترة التقلبات الجوية



وأشار " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" إلي أنه متوقع حالة اضطرابات قوية في التقلبات الجوية خلال الفترة من أمس الجمعة 24 /3 وحتى الاثنين 27 / 3 / 2023 في صورة أمطار غزيرة رعدية وسيول وانخفاض حاد في درجات الحرارة ونشاط للرياح .





وأكد " فهيم" أن هيئة الأرصاد الجوية تحذّر من تأثر البلاد بامتداد منخفض البحر الأحمر (منخفض السودان) مصحوباً بمد رطوبي عالٍ يؤثر على مناطق واسعة من الوجه البحري والساحل الشمالي وسيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد، ويصاحبه منخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا.





وتابع قائلا:" ومن المتوقع أيضا أن يطرأ انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة أيام السبت والأحد والاثنين لتنخفض الحرارة ليلاً إلى ما دون الـ 12 °م كما يساعد نشاط الرياح على زيادة الإحساس ببرودة الطقس ،ومن المتوقع حدوث نشاط ملحوظ في الرياح تكون يوم السبت وتتركز على مناطق الصعيد والصحراء الغربية وقد تأتي محمّلة بالرمال والاتربة على مناطق الوادي الجديد وجنوب الصعيد" .



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