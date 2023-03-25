أسعار اللحوم اليوم السبت بالمجمعات الاستهلاكية ومحلات الجزارة

استقرت أسعار اللحوم اليوم السبت 25-3-2023 وتأرجحت أسعار اللحوم البلدي بين 220 جنيه إلى 300 جنيه بمحلات الجزارة واللحوم البرازيلي، والمفروم 195 جنيهًا للكيلو.

ويري بعض المربيين انخفاضا قادما فى أسعار اللحوم بعد توافر الأعلاف وانخفاض أسعارها ، وبالتالى ينخفض سعر كيلو اللحوم الحية .

أسعار اللحوم التشادية

أسعار اللحوم التشادية تبدأ من 130 جنيها وتصل إلى 145 جنيها للكيلو في المحافظات، لافتا الى أن اللحوم التشادية لحوم طازجة ليست مجمدة، ويتراوح سعرها من 130 حتى 145 جنيها للكيلو.



أسعار اللحوم بمعرض أهلا رمضان

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 160 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 260 جنيهًا، كما تمتاز بجودتها لإنها من مزارع الوزارة.

وتبدأ أسعار اللحوم المجمدة اليوم من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا، أما اللحم المفروم فوصل سعره إلى 150 جنيهًا، أما أسعار السجق فتسجل 90 جنيهًا، والشاورما تسجل سعر 120 جنيهًا.

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 270 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية، وذلك بعد ارتفاع 20 جنيهًا للكيلو.

واستقر سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم.

أسعار الكبدة البلدي

فيما تراوحت الكبدة البلدي بين 160 و200 جنيه، والكبدة الضأن بين 160 و210 جنيهات، والكلاوي والقلب 150 و170 جنيها للكيلو، والسجق البلدي 150 و180 جنيها.

أسعار عرق التربيانكو

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 150 و180 جنيها للكيلو، والأستيك والبوفتيك 140 و170 جنيها للكيلو.

أسعار كــبــاب الــحــلة

كما تراوحت أسعار كباب الحلة بين 170 و200 جنيه للكيلو، في حين بلغت الموزة الكندوز 180 جنيها للكيلو.