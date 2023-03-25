موعد صلاة المغرب فى ثالث أيام شهر رمضان المبارك فى الأقصر

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية، و جاء توقيت آذان المغرب فى محافظة الأقصر ، اليوم السبت ثالث أيام شهر رمضان المبارك، فى تمام الساعة 06.02 مساء.
ويتساءل العديد من المواطنين، حول موعد الإفطار و السحور، لتنظيم أوقاتهم و أعمالهم، حسب التوقيت المحلى لمحافظاتهم.
وجاءت مواعيد أوقاف الصلاة بالمحافظة
موعد صلاة الفجر فى تمام الساعة ٤:٢٦ صباحا
موعد صلاة الشروق فى تمام الساعة ٥:٥٠ صباحا.
موعد صلاة الظهر فى تمام الساعة ١١:٥٦ صباحا.
موعد صلاة العصر فى تمام الساعة ٣:٢٣ مساءاً.
موعد صلاة المغرب فى تمام الساعة ٦:٠٢ مساءاً.
موعد صلاة العشاء والتراويح فى تمام الساعة ٧:١٧ مساءاً.