اغتنم الفرصة للعبادة.. 5 مزايا بـ واتساب تخلصك من الإزعاج في رمضان

شهر رمضان هو فرصة عظيمة للتوبة والإقبال على الله عز وجل، فهذا الشهر المبارك هو فرصة ينبغي على كل مسلم أن يغتنمها، ولكن مع وجود العديد من المجموعات وجهات الاتصال على تطبيق واتساب، فقد تشتت تركيزك عن العبادات الواجب اتباعها في خير الشهور وأعظمها.

ولاغتنام الفرصة للعبادة خلال شهر رمضان، حيث تمر أيامه ولياليه سريعا، سنطلعك على بعض المزايا المهمة في تطبيق واتساب، والتي ستساعدك في البعد عن المشتتات، خاصة إذا كنت تتلقى رسائل كثيرة على التطبيق على مدار اليوم.



1. اخف حالتك عن الآخرين

يتيح لك واتساب إخفاء وجودك على التطبيق، كحيلة بسيطة يمكنك استخدامها لتجنب السماح لجهات اتصالك بمعرفة حالة اتصالك على واتساب، باستخدام ما يعرف باسم "وضع التخفي"، لحماية خصوصيتك من خلال إخفاء آخر ظهور لك على المنصة، ومنع الآخرين من معرفة أنك كنت متصلا بالإنترنت، وذلك باستخدام الخطوات التالية:

- افتح تطبيق واتساب، وانتقل إلى الإعدادات Settings، ثم انتقل إلى الخصوصية Privacy> ثم انقر على خيار آخر ظهور ومتصل الآن Last Seen and online، ضمن خيارات الحساب، ستجد الخيارات الجديدة أسفل القسم السفلي بعنوان: من يمكنه رؤيتي عندما أكون متصلا Who can see when I'm online، سيظهر لك 3 خيارات، هي:

1. جهات اتصالي My contacts: سترى جميع جهات اتصالك حالة الاتصال الخاصة بك.

2. جهات اتصالي باستثناء… أو My contacts except: سترى جميع جهات اتصالك حالة الأونلاين الخاصة بك على التطبيق عدا الأشخاص الذين تحددهم.

3. المشاركة فقط مع… Only share with: سترى جهات الاتصال التي تحددها فقط حالة اتصالك على واتساب.

2. أوقف صوت إشعارات الرسائل

إذا كنت ممن يتلقون الكثير من الرسائل على تطبيق واتساب، وترغب خلال شهر رمضان في التفرغ لعبادتك، يمكنك بسهولة منع التطبيق من إرسال إشعارات جديدة إليك، فقط اذهب إلى قائمة الإعدادات الخاصة بتطبيق واتساب> ثم الإشعارات> ثم الرسائل> ثم قم بإالغاء علامة التحديد بجوار خيار إشعارات الرسائل، ولن تتلقى إخطارات عند ورود رسائل جديدة، ولكن ينبغي عليك أيضا إيقاف تشغيل الأصوات للرسائل الواردة.

3. أخبر الآخرين بأنك مشغول

يمكنك بسهولة إخبار جهات اتصالك على واتساب بما تنوى فعله لاحقا، حتي يتمكنوا من التواصل معك خلال الوقت المناسب، وقد تساعدك خاصية تدعى "الأخبار" على القيام بذلك، وهي إحدى مزايا واتساب القديمة والتي ربما لا يستخدمها الكثيرون حاليا، وتأتي هذه الميزة بشكل افتراضي عند تثبيت التطبيق لأول مرة، مع جملة ممازة تظهر أسفل صورة ملفك الشخصي، تقول: "مرحبا، أنا أستخدم واتساب".

ويتيح لك النظام الأساسي للخدمة الاختبار بين جمل افتراضية يمكنك الاختيار فيما بينها لشرح حالتك الحالية لجهات اتصالك مثل متوفر أو مشغول أو نائم أو في اجتماع وغيرها المزيد، أو يمكنك تخصيصها بما يناسب ما تفعله في الوقت الحالي، على سبيل المثال يمكنك كتابة "لا يمكنني التحدث" أو "في صلاة التراويح".

4. استلم الرسائل بدون نت

يمكنك استخدام أحدث مزايا واتساب لاستقبال الرسائل دون إزعاج نهائيا، حيث يمكنك تفعيل ميزة "خوادم البروكسي"، وهي بوابات بديلة تتيح للمستخدمين الاتصال بشبكة الإنترنت عندما يتم إغلاق طرق الاتصال والخوادم التقليدية أو قطعها، لفصل الإنترنت عن حساب واتساب الخاص بك دون قطع اتصال الإنترنت عن الجهاز ككل.

وبمجرد تفعيلها ستسمح لك هذه الميزة باستقبال الرسائل الواردة من عبى حساب واتساب الخاص بك دون إزعاج، وفي الوقت نفسه ستظهر لجهات اتصالك انك غير متصل بالإنترنت، وستتمكن من قراءة رسائلك الجديدة مرة واحدة، عند إعادة توصيل تطبيقك بالواي فاي مرة أخرى، إليك كيفية القيام بذلك:

- افتح تطبيق واتساب، وانقر على خيار الإعدادات أو Settings.

- من صفحة الإعدادات الخاصة بحسابك، انقر على قسم "التخزين والبيانات" أو Storage and Date.

- عبر تبويب "التخزين والبيانات"، سترى خيار جديد يسمى "إعدادات البروكسي" أو Proxy Settings، انقر لتبديل الخيار وإدخال عنوان وهمي لخادم الوكيل.

- بمجرد التأكيد، سيتم قطع اتصال الإنترنت عن تطبيقك حتى تقوم بإعادة تشغيله مرة أخرى.

5. اكتم صوت المجموعات المزعجة

يتيح لك تطبيق واتساب ميزة مهمة للتخلص من إزعاج رسائل الدردشات الجماعية المتتالية، فإذا كنت تخطط لاغتنام الفرصة في رمضان وأداء بعض العبادات مثل قراءة القرآن، ستكون هذه الخاصية مثالية لتخلصك من صوت الإشعارات المتتالية لمجموعة العائلة أو العمل، إذ يمكنك كتم صوت إشعارات المجموعة التي تصلك عليها العديد من الرسائل بشكل يومي، وذلك من خلال:

انقر مطولا على اسم المجموعة من صفحة الدردشات> ومن الخيارات التي ستظهر أعلى الصفحة الرئيسية لتطبيق واتساب> انقر على الرمز على شكل مكبر الصوت> ومن النافذة المنبثقة لخيار “كتم الإشعارات” حدد الخيار بجوار دائما ثم "موافق"> وسوف يتم كتم صوت إشعارات المجموعة هذه إلى أن تقوم بتشغيلها مرة أخرى.