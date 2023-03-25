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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تواضع بن سلمان يثير تفاعلا واسعا عبر تويتر

ارشيفي
ارشيفي

تسببت ردة فعل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على ثناء أحد مهنئيه بحلول شهر رمضان، انتشارا وتفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل، حيث رأى ناشطون أنها تنم عن تواضع كبير.

ومن جانبه بث بدر عساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد مقطع فيديو خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان للمواطنين المهنئين بحلول شهر رمضان، معلقا: "ملخص استقبال ولي العهد للمواطنين في قصر اليمامة في الرياض اليوم: تقدير للعلماء واحترام للأمراء.. وقرب من المواطنين.. وتواضع عند الثناء.. هكذا يكون تواضع الكبار".

وبدا بن سلمان في الفيديو يقول: "واجبنا خدمة ضيوف الرحمن، وهذا جهد الجميع في البلد، والأجر لكل أهل البلد.. أنا عود من عصبة"، وذلك بعد الثناء عليه وعلى الإنجازات التي حققها في المملكة.


وانتشر المقطع انتشارا واسعا، فأعاد آلاف الناشطين نشره عبر حساباتهم فيما شاهده أكثر من مليون متابع حتى الآن. 

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