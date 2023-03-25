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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: وفد صيني يزور مدينة السويس الجديدة للتعرف على فرص الاستثمار

صدى البلد

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة - المشرف على خليج السويس، وفدا من  مستثمرين صينيين، للتعرف على  مدينة السويس الجديدة والإطلاع على فرص الاستثمار بها، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الجابر، نائب رئيس  جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولي الجهاز.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف إلى أن الوفد ضم مسئولين من شركتي تيدا مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية، وشركة شين شينج، مؤكدة حرص جهاز مدينة السويس الجديدة على تشجيع الاستثمارات المتنوعة لتنمية  المدينة،  لتكون مركز جذب استثماري يوفر مزيدا من فرص العمل  ودفع عجلة الاقتصاد.

وفي سياق متصل، قامت المهندسة أسماء مخلوف، بمتابعة ميدانية لأعمال إحلال وتجديد خط المياه الناقل قطر 900مم بطول 2400م والمغذي للمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بالمدينة حيث بلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة.

وأضافت المهندسة أسماء مخلوف، أن خط المياه الناقل قطر 900مم هو شريان الحياة بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها والمنطقة الحرة بعتاقة بمدينة السويس الجديدة، مؤكدة على استمرار العمل بجدية لإنهاء القطاع المراد تجديده لتقديم خدمة متميزة  للمستثمرين، ومنها ضخ المياه بانتظام وضغوط مناسبة تتماشي مع توسعات الاستثمار.

المجتمعات العمرانية إحلال وتجديد عاصم الجزار المدن الجديدة الاستثمار المنطقة الصناعية

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