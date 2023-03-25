خبير أمريكي يحاضر حول الجديد في تقويم الأسنان بجامعة الأزهر

اختتمت فاعليات الدورة التدريبية التي نظمها قسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقويم الأسنان التي استمرت يومين بتنسيق الدكتور خالد طه، مدرس التقويم بكلية طب الأسنان بنين المنسق العلمي للدورة التدريبية، وتضمنت الجديد والحديث في مجال تقويم الأسنان على مستوى العالم، والتي حاضر خلالها البروفيسور الدكتور ستيفن شو، أستاذ تقويم الأسنان بالولايات المتحدة الأمريكية.

أشاد الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة، بالدورة التدريبية التي تنمي مهارات أطباء الأسنان في مجال التقويم، وتسعى لتبادل الخبرات بين المشاركين فيها.

وثمن نائب رئيس الجامعة هذا الحضور من مختلف الجامعات المصرية في رحاب جامعة الأزهر، مما يؤكد على تميز وريادة الجامعة في المجالات العلمية والبحثية التطبيقية جنبًا إلى جنب مع العلوم العربية والشرعية.

وأوضح الدكتور فاروق أحمد حسين، رئيس قسم تقويم الأسنان بكلية طب الأسنان بنين القاهرة، أن الطرق والأساليب المستخدمة في تقويم الأسنان تختلف من دولة لأخرى، ومن هذا المنظور كان لزامًا علينا في جامعة الأزهر إتاحة الفرصة لأبنائنا من طلبة الدراسات العليا بالجامعة والجامعات المصرية للاطلاع والتدريب على شتى طرق العلاج، مشيرًا إلى أن استضافة جامعة الأزهر للخبير الأمريكي تعد فرصة رائعة أمام الباحثين لتدريب وتأهيل 54 باحثًا، إضافة إلى تبادل الخبرات.

وأضاف أن الدورة التدريبية تضمنت تدريبًا عمليًّا لأحد أشهر الأساليب المستخدمة لدعم حركة الأسنان في أثناء العلاج؛ للوصول إلى أفضل النتائج العلاجية، وعلى هامش الدورة التدريبية تم عرض حالات مختلفة وفتح حلقات نقاشية بين الباحثين والبروفيسير الأمريكي؛ للوصول إلى أفضل طرق العلاج، جاء ذلك بحضور الدكتور عبادي القاضي، عميد كلية طب الأسنان جامعة الملك سلمان، والدكتور وائل رفاعي، عميد كلية طب الأسنان جامعة أسوان، والدكتورة داليا البكري، أستاذ بقسم التقويم بكلية طب الأسنان جامعة القاهرة، والدكتور عزت بركات، أستاذ التقويم بكلية طب الأسنان بنين، والدكتور حسين ناصف، أستاذ تقويم الأسنان.

وشهدت الدورة التدريبية حضورًا كبيرًا لأطباء الأسنان في كليات جامعة الأزهر، والجامعات المصرية، إضافة إلى مشاركة أطباء الأسنان بمستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة.