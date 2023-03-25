رئيس مدينة مرسي مطروح: نواصل العمل في رمضان لإعمال النظافة ورفع الإشغالات

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح، عن استمرار العمل في شهر رمضان علي مدار اليوم دون توقف لرفع معدلات النظافة العامة من خلال نقل القمامة والمخلفات أول بأول من الأحياء والعزب .

وأضاف أنه يتم نقل القمامة لمصنع التدوير والمدفن العمومي بطريق سيوة علي فترتين صباحية ومسائية من خلال العاملين بجهاز النظافة والأحياء ومعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.

ووجه عبد المجيد بتكثيف الحملات المكبرة لرفع إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة ومحيط سوق مطروح التجاري والأسواق بشكل عام لتحقيق سيولة مرورية، حيث تمت مصادرة الإشغالات المخالفة التي تشوه المنظر الحضاري للمدينة من خلال الحملات المكبرة تحت إشراف نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، بمتابعة أعمال النظافة العامة ورفع إشغالات الطريق المخالفة ومواصلة أعمال النظافة العامة بنطاق المدينة.

رفع القمامة بمطروح