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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

25 دقيقة فرق في توقيت المغرب بين مطروح والقاهرة في اليوم الثالث لشهر رمضان

مسجد العوام
مسجد العوام

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن مواعيد أذان المغرب بكافة المحافظات المصرية.
وتتباين مواعيد أذان المغرب في محافظة مطروح، في شهر رمضان المبارك، نظرا لاتساع الرقعة المساحية كثمن محافظات مصر.

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كما يصل فرق توقيت الإفطار في القاهرة عن آخر موعد للإفطار في مدينة السلوم بمطروح ب25 دقيقة
وجاء توقيت آذان المغرب في مدن مطروح الثمانية في اليوم الجمعة ثاني أيام شهر رمضان كالاتى
مرسي مطروح 6.26
مدينة سيوة 6.32
مدينة السلوم 6.34
مدينة الحمام 6.17
مدينة النجيلة 6.28
مدينة براني 6.31
مدينة الضبعة 6.21
مدينة العلمين 6.19

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