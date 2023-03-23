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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مرسى مطروح تتزين في شوارع المدينة لقدوم شهر رمضان | صور

اضاءات الليد تنير
اضاءات الليد تنير شوراع مطروح

تزينت مدينة مرسي مطروح، لقدوم شهر رمضان المعظم وسط أجواء روحانية ومبهجة في أسواقها وشوارعها وميادينها، والتي انتشرت فيها الزينة وأفرع الليد "النور" في الشوارع والميادين، مع الازدحام على محالّ بيع التمور لشراء ياميش رمضان.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الذي أكد علي صور المدينة بالشكل المميز في شهر رمضان المبارك.
وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بأن المدينة في آبه صورها، بوضع مجسمات لفانوس كبير ووجود مدفع للإفطار علي الكورنيش، الذي لاقى إقبال المواطنين والأطفال لالتقاط الصور التذكارية بجوار المجسم في الميادين والشوارع بجوار مبنى المحافظة.
وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح ، أن هذه المشاهد الرائعة للشوارع تدخل البهجة والفرحة على الكبار والصغار في هذا الشهر الكريم أعاده الله علينا وعلي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم بخير.

اضاءات الليد تنير شوراع مطروح 
اضاءات الليد تنير شوراع مطروح 
اضاءات الليد تنير شوراع مطروح 
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