تحرير 3 مخالفات وتوجيه 11 انذارا بالغلق خلال حملة رقابية لسياحة مطروح

شنت لجنة المرور على المطاعم والمنشآت السياحية برئاسة إدارة السياحة، حملة للمرور على المطاعم بمشاركة متخصصين من مديريات الصحة والطب البيطري والتموين والقوى العاملة والبيئة ومباحث التموين والمرافق .

وتم الاطمئنان على المعروض من السلع الغذائية والتأكد من سلامتها، والوقوف على مدى الالتزام بالضوابط البيئية والصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .

وأسفرت اللجنة عن تحرير 3 مخالفات للنظافة وعدم استخراج الشهادات الصحية وإعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي الغذائية مع توجيه 11 انذارا بالغلق لعدد من المطاعم والمنشآت لعدم استيفاء الشهادات الصحية وإجراءات السلامة والصحة المهنية مع إعطاء مهلة لتوفيق أوضاعها وإعادة المرور للتأكد من تلافى كافة الملاحظات .

يأتى ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان وبناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات الرقابية من كافة القطاعات المعنية لأحكام الرقابة على الاسواق مع المتابعة المستمرة للمعروض مع السلع بالأسواق للتأكد من توافرها وسلامتها للاستخدام الأدمي والمتابعة المستمرة للاسعار واتخاذ الاجراءات الرادعة لمنع المغالاة ومواجهة جشع التجار للتيسير على المواطنين خلال الشهر الكريم.