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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على تأثير صيام شهر رمضان على مرضى ارتفاع الكوليسترول

الكوليسترول في الدم
الكوليسترول في الدم

عرضت فضائية سكاي نيوز تقرير فيديو عن "كيف يصوم مريض الكوليسترول في رمضان"،  حيث ان مرضى ارتفاع الكوليسترول في الدم هم الأكثر حظا فى شهر رمضان، لأن الصيام يعزز خفض مستويات الكوليسترول السيئ فى الدم وهو الكوليسترول الضار "ldl".

وطبقا للأبحاث والدراسات التى نشرتها مجلة بلاس ون: أن صوم رمضان يؤدي إلى تحسن كبير في مستويات الكوليسترول في مستوي الدم مقابل انخفاض الكوليسترول الضار في مستوى الدم.

وأشار التقرير أن صوم رمضان يساهم فى تحسين  صحة القلب والأوعية الدموية لدي هؤلاء المرضي.

وأوضح التقرير ان التأثيرات الصحية الجيدة تستمر لبعد شهر رمضان بأربعه أسابيع، وعلى الرغم من التأثيرات الصحية الجيدة لهؤلاء المرضى فى الصيام، الإ انه يجدر بهم مراعاة التأثيرات الصحية  الموصي بها.

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