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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: مشاركة مصر بمبادرة ساعة الأرض يتوافق مع جهودها لمواجهة التغيرات المناخية

النائبة إيلاريا سمير
النائبة إيلاريا سمير حارص

ثمنت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، عن حزب الشعب الجمهوري  مشاركة الدولة المصرية دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض" والتي تأتي هذا العام تحت شعار "حان الوقت للطبيعة".

وقالت حارص في بيان صادر عنها ، إن هذه المبادرة تهدف إلى لفت إنتباه الجميع بخطورة الإستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض وتسببها فى تغير المناخ و ظاهرة الإحتباس الحرارى وتشجيعهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام، وذلك عن طريق قيام عدد من المواطنين والجهات والمعالم السياحية بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءاً مساء اليوم.

وتابعت نائبة الشعب الجمهوري، أن مشاركة مصر في هذا الحدث ليس أمرا غريبا، بل يأتي مواكبا لتوجهاتها وتطلعاتها ، مشيرة إلى أن مصر بطليعة الدول التي ساهمت في الجهود الدولية لمكافحة آثار تغير المناخ، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها المحتملة.

وأكدت النائبة إيلاريا حارص على أهمية هذه المبادرة من منطلق كونها إحدى آليات دمج الأفراد في التصدى لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ، لافتة النظر إلى أن مواجهة هذه الأزمة تتطلب شراكة من الجميع كافة.

كوكب الارض مجلس النواب التغيرات المناخية الاحتباس الحراري إيلاريا سمير حارص حزب الشعب الجمهورى

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