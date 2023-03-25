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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

زوجي جامعني 3 مرات في رمضان فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب

الزوجين
الزوجين

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الجماع في نهار رمضان، يوجب على الزوجة قضاء الأيام التي أفطرت فيها بسبب الجماع.

وأضاف الورداني، خلال برنامج "ولا تعسروا" على القناة الأولى المصرية، ردا على سؤال "ما حكم الشرع في الزوجة التي جامعها زوجها 3 مرات في رمضان؟ أن الزوج يجب عليه صيام ستين يوم عن كل يوم أفطره، بالإضافة إلى يوم قضاء عن نفس اليوم، بمعنى أن اليوم الواحد يصوم عنه 61 يوم.

واستشهد بما حدث مع رسول الله، لما ذهب للرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان ، فأخبره بصيام ستين يوما، فقال لا أستطيع، فأخبره بإطعام ستين مسكينا، أما المرأة فلا تصوم الكفارة وإنما تصوم القضاء فقط، ولو حدث جماع فإنها تكمل صيامها في اليوم الذي أفطرت فيه.

 

الفتوي دار الإفتاء الجماع رمضان الزوجة

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