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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يقودان حملة لإزالة الإشغالات.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

قاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حملة لإزالة الإشغالات بشرق مدينة كفر الشيخ، بعدد من الشوارع، إضافة للمنطقة المجاورة للكوبري الأزرق، واتجاه رافد الطريق الدولي "كفر الشيخ المحلة"، وشارع الخليفة المأمون وبعدد من الشوارع، محذراً من التعدي على الشوارع، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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ووجه محافظ كفر الشيخ، خلال جولته الميدانية، بمنع التعديات على الشوارع والطرق، وازالة التعديات فوراً، وسرعة الانتهاء من أعمال التوسعة والرصف بالطرق، والمحاور.

 

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والعميد دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، والمهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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إزالة التعديات محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ المحلة طريق المحاور الطرق والمحاور جمال نور الدين

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