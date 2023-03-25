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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 3.. روبي تنقذ طفلة من عملية ختان الإناث

صدى البلد

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة، تصاعدًا في الأحداث بشكل كبير، ومليء بالإثارة والتشويق؛ خاصة بعدما لجأت «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة»، وتجسدها روبي، إلى القانون، بعدما توجهت لمنع إجراء عملية ختان لطفلة صغيرة، وفوجئت «صفية» بذلك عندما أبلغتها ««مستورة»، العاملة في ڤيلا عائلة الفوارسة- وتجسدها الفنانة الشابة زينب العبد-، أنها ستذهب إلى حفل طهور نجلة شقيقتها.

وعلى الفور، ذهبت روبي معها، للحاق بالطفلة؛ لإنقاذها من تلك العملية التي يعاقب عليها القانون، في إطار مناقشة المسلسل لإحدى القضايا الاجتماعية المهمة «ختان الإناث».

وتوعدت العمدة، الدكتورة التي ستفعل ذلك، وتجسدها الفنانة نهلة سلامة، ومن ثم أبلغت الشرطة بتلك العملية، التي تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

وانتهت الحلقة بإطلاق شخص للنار، في وجود كلا من روبي وأحمد رزق، حيث لم يتبين على أي منهما.

مسلسل حضرة العمدة 2.. جريمة قتل في قرية تل شبورة وروبي تصاب بالصدمة


بدأت الحلقة الثانية من مسلسل حضرة العمدة للنجمة روبي؛ بوجود جريمة قتل في القرية التي تتولي عموديتها.

وشعرت روبي بصدمة شديدة فور حدوث الجريمة خاصة أنها حدثت أمامها فقط، في الوقت الذي ظهر فيه مجموعة من الشباب لإنقاذها.

وبدأت الشرطة في البحث عن الجاني في قرية تل شبورة، التي تدور بها الأحداث.

مسلسل حضرة العمدة 1:

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل حضرة العمدة، التعريف بالشخصيات، حيث تقوم "روبي"، بطلة العمل، بدور "صفية الفارس، وهي دكتورة بالجامعة الأمريكية.

وشهدت الحلقة “وفاة زوج روبي” خلال الحلقة، في أثناء ممارسته للرياضة على المشاية الكهربائية.

وأصيبت روبي بصدمة، بعد وفاة زوجها، فيما يجسد أحمد رزق، دور المستشار جلال الفارس.

وتحدثت دينا، مع روبي، عن رغبتها في استرداد حقها؛ لتخبرها روبي أنها لن تفرط في حقها.

مسلسل حضرة العمدة

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة 3 مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والأخيرة 4:30 عصرا


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 التردد الجديد لـ قناة الحياة هو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

يُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم: أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة ٣ روبي

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