بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

تتعد الاعطال والمشكلات الفنية الخاصة بعالم السيارات، مثل مشكلات التبريد، أو المحرك، بالاضافة إلى اعطال بطارية السيارة، وتلف الاطارات، إلى جانب مشكلات تتعلق بأنظمة التعليق و"عفشة السيارة".

ومع انتهاء فصل الشتاء يواجه قائدي السيارات، الكثير من الاعطال مع قدوم فصل الصيف، ومنها مشكلات التبريد و مكيف السيارة، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لتجنب مشكلات اعطال مكيف السيارة.

أسباب تعطل تكييف سيارتك

– يجب تنظيف فلتر التكييف جيدًا، أو تغييره في حالة انتهاء عمره الافتراضي أو عند موعد الصاينة المحدد، وفي بعض الحالات يتم تعطيره للحصول على هواء منعش.

– من الافضل أن نقوم بتنظيف الهوايات والمخارج جيدًا، لتجنب تراكم الاتربة بداخلها و حولها.

- من الممكن ان يوجد تسريب بالانابيب الخاصة بمنظومة التبريد، ويجب حينها اختبار ضغط هذه الانابيب، واعادة تعبئتها بالفريون مرة اخرى بعض الاطمئنان على حالتها.

– يقل عمل مكييف الهواء بسبب نقص الفريون، ولذلك فمن الضروري أن نطمئن على مستوى الفريون من وقت إلى اخر، وملئة بنوعية جيدة.

– انتهاء العمر الافتراضي للكمبروسر أو تلف الضاغط.

أسباب تعطل تكييف سيارتك

– هناك عدة اسباب اخرى ومنها تلف الحزام المطاطي، أو تلف في مروحة شفط الهواء الداخلية.

– يجب أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة عن الشمس للحصول على درجة حرارة منخفضة، تسهل على مكيف الهواء التبريد بشكل مثالي وعدم التحميل عليه.

– من الضروري أن نقوم بالكشف الدوري على مستوى التبريد بالسيارة، والكشف ايضا عن مروحة التبريد، والتأكد من عملها بشكل منتظم.

– يمكن أن تشير اعطال مكيف السيارة ناحية ارتفاع حرارة الرديتر بسبب تراكم الترسبات أو خلل في ثرموسات السيارة، بالاضافة إلى مشكلات فيوزات السيارة والاعطال الكهربائية.