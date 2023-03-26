عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

أسباب تعطل تكييف
أسباب تعطل تكييف سيارتك

تتعد الاعطال والمشكلات الفنية الخاصة بعالم السيارات، مثل مشكلات التبريد، أو المحرك، بالاضافة إلى اعطال بطارية السيارة، وتلف الاطارات، إلى جانب مشكلات تتعلق بأنظمة التعليق و"عفشة السيارة".

الميكانيكي بيقولك .. نصائح مهمة لسنة أولى سواقة

نصائح مهمة للحفاظ على محرك السيارة| تعرف عليها

ومع انتهاء فصل الشتاء يواجه قائدي السيارات، الكثير من الاعطال مع قدوم فصل الصيف، ومنها مشكلات التبريد و مكيف السيارة، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اهم النصائح لتجنب مشكلات اعطال مكيف السيارة.

أسباب تعطل تكييف سيارتك 

 

 – يجب تنظيف فلتر التكييف جيدًا، أو تغييره في حالة انتهاء عمره الافتراضي أو عند موعد الصاينة المحدد، وفي بعض الحالات يتم تعطيره للحصول على هواء منعش.

 – من الافضل أن نقوم بتنظيف الهوايات والمخارج جيدًا، لتجنب تراكم الاتربة بداخلها و حولها.

- من الممكن ان يوجد تسريب بالانابيب الخاصة بمنظومة التبريد، ويجب حينها اختبار ضغط هذه الانابيب، واعادة تعبئتها بالفريون مرة اخرى بعض الاطمئنان على حالتها.

 – يقل عمل مكييف الهواء بسبب نقص الفريون، ولذلك فمن الضروري أن نطمئن على مستوى الفريون من وقت إلى اخر، وملئة بنوعية جيدة.

 – انتهاء العمر الافتراضي للكمبروسر أو تلف الضاغط.

أسباب تعطل تكييف سيارتك 

 – هناك عدة اسباب اخرى ومنها تلف الحزام المطاطي، أو تلف في مروحة شفط الهواء الداخلية.

 – يجب أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة عن الشمس للحصول على درجة حرارة منخفضة، تسهل على مكيف الهواء التبريد بشكل مثالي وعدم التحميل عليه.

 – من الضروري أن نقوم بالكشف الدوري على مستوى التبريد بالسيارة، والكشف ايضا عن مروحة التبريد، والتأكد من عملها بشكل منتظم.

 – يمكن أن تشير اعطال مكيف السيارة ناحية ارتفاع حرارة الرديتر بسبب تراكم الترسبات أو خلل في ثرموسات السيارة، بالاضافة إلى مشكلات فيوزات السيارة والاعطال الكهربائية.

سيارات الأعطال مشكلات التبريد مكيف السيارة تعطل تكييف سيارتك أسباب تعطل تكييف سيارتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض سوداني يسبب الأمطار الرعدية.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

تأكد رحيله| أحمد حسن يكشف عن 3 أندية تتسابق لضم مدافع الأهلي

كولر يطالب إدارة الأهلي بالتعاقد مع مهاجم فاركو في الميركاتو الصيفي

ولا يفرق معايا.. نجم الزمالك السابق يرد على تشجيعه للهلال أمام الأهلي

سعر حقيبة ياسمين عز في رامز نيفر إند.. رقم خرافي

وزير الرياضة: رئيس الزمالك قضى مدته في السجن وندرس موقفه القانوني

ضرب راسها بالأرض .. جريمة قتل أمريكي لزوجته المصرية تنتهي بعقوبة رادعة

تخفيض 70 % في سعر كيا سبورتاج الجديدة 2023 .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

10 لوحات معدنية مميزة في مصر والأغلى بمبلغ لن تصدقه

الأرخص من تويوتا .. سعر «بيلتا» 2023 في مصر |صور

أغلى وأرخص سيارة في مبادرة الإحلال .. اعرف الأسعار

سعر شيفروليه الدبابة موديل 2024 في مصر | صور

الأسعار الجديدة لـ فولكس فاجن "باسات" في مصر | صور

فخامة بإطلالة الـ«كوبيه».. رولز رويس رايث موديل 2023 الجديدة| صور

أحدث أسعار بيجو 508 الجديدة بالسوق المصري | صور

القائمة الكاملة لأسعار سيارات رينو في مصر .. تبدأ من نص مليون

ترشيحاتنا

حقيقة رحيل ديانج وتاو وسافيو عن الأهلي.. ومفاوضات موليكا

مصرع شخص وزوجته وحفيده في انقلاب سيارة بكفر الشيخ

الضغط مستمر على بريطانيا.. الفاتيكان يعيد آثار البارثينون إلى اليونان| تفاصيل

أقل سعر لـ الدولار في البنوك اليوم 26-3-2023

بعد انتهاء الشتاء .. أسباب تعطل تكييف سيارتك

فعلها فورا .. أفضل ميزات في آيفون لا يعرفها أغلب المستخدمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطانية تفقد القدرة على التبول لأكثر من عام .. والسبب خطير

لهذا السبب..استخدم زيت الزيتون مع الصيام بدلاً من أى نوع آخر

مشروب رمضاني.. كوب من قمر الدين يحميك من أمراض خطيرة

سيناريست من عائلة يهودية تحتفل برمضان: شهر النوايا الطيبة

فيديو

قلبه وقف ورجع تاني.. بلوجر شهيرة تنهار بسبب تعرض طفلها لحادث كبير|فيديوجراف

كنت أهلاوي وأنا صغير.. أبرز تصريحات أوس أوس في برنامج حبر سري

محكوم عليها في 35 قضية نصب.. القبض على نصابة التجمع المتسولة| فيديوجراف

تامر حسنى يطرح كليب أغنية رمضان كريم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

"لياو ليتشيانج" سفير الصين بالقاهرة يكتب: زيارة الصداقة والتعاون والسلام

أ. د أمين المشاقبة

أمين المشاقبة يكتب: عسكرة العالم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب.. مدفع الإفطار حكاية عشق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. رمضان كريم

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: تفضيل رمضان عن سائر الشهور

د.احمد فخرى

أبدأ بنفسك أولًا.. العالم يتغير حولك

كواعب البراهمي

وداعا أبلة فضيلة

نجاة عبد الرحمن

البجعة السوداء والاقتصاد العالمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ