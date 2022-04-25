الميكانيكي بيقولك .. أفضل النصائح لتجهيز سيارتك بعد فصل الشتاء

الميكانيكي بيقولك .. هناك الكثير من الخطوات التي يجب أن يتبعها قائد المركبة للحصول على افضل مستويات القيادة، وتتعلق هذه التقنيات بأساليب الصيانة الدورية، والتي تتيح الافضلية في السير إلى جانب توفير الكثير من الوقت والجهد لتجنب هذه الاعطال.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري افضل النصائح لتجهيز سيارتك بعد فصل الشتاء.

1 – افحص رديتاير سيارتك

يجب أن يقوم مالك المركبة بفحص رديتاير السيارة جيدًا ومتابعة وجود اي تسريبات قد تظهر على الانابيب الخارجية له، بالاضافة لمتابعة الحالة الداخلية ايضا مثل ظهور علامات صدأ، أو تلف الغطاء الخاص به، كما يجب فحص الثقوب إن وجدت ومعرفة مدى تأثيرها على ردياتير السيارة.

2 – الحالة العامة للاطارات السيارة

من الضروري أن نقوم بفحص جميع اطارات السيارة، ومعرفة الموعد المحدد لتغيرهم بحسب عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارة بهذه الاطارات، إلى جانب الفحص الظاهري لتجنب حالات التلف التي تؤثر على مستوى العجلات، كما يجب أن نقوم بضبط مستوى الهواء او النيتروجين للاربعة اطارات من اجل توازن مميز وقيادة مثالية.

3 – غسل دورة التبريد

من الافضل أن نقوم بغسل دورة التبريد واعادة تزويد السيارة بمياه ملونة جديدة، للحصول على مستوى عالي من التبريد مع هذا التجديد، كما يفضل أن نفحص حركة مروحة التبريد والتأكد من سلامتها، وأن حركتها تعمل بشكل ديناميكي مناسب.

4 – فحص منقطة المحرك

يجب أن يفحص قائد المركبة جميع السيور وتغيرها إذا لزم الامر، مع اتباع مواعيد جدول الصيانة الدورية، مع متابعة المنطقة الواقعة اسفل غطاء المحرك إذا وجد اي تغيرات أو علامات لتسريب زيت، بالاضافة إلى التاكد من مستوى المياه بالقربة البلاستيكية الجانبية الخاصة بالتبريد.

5 – فحص زيت المحرك

من الافضل أن نفحص مستوى زيت المحرك من وقت إلى اخر، والتأكد من المنسوب الخاص به، مع درجة اللون ومستوى اللزوجة، ويجب أن نقوم بتغييره في الموعد المحدد أو قبله اذا لزم الامر او في حالة وجود اي تغييرات، لكي نتجنب مشكلات ارتفاع درجات الحرارة والحفاظ على العناصر المعدنية الداخلية.

6 – غسيل السيارة

بجب أن نقوم بغسل السيارة جيدًا وخاصة بالمنطقة الواقعة حول العجلات، بالاضافة إلى غسيل شاسية السيارة من اثار البقع الطينية التي تواجدت بهذه الناحية بسبب العوامل الجوية الخاصة بفصل الشتاء.