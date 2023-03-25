"ليلة السقوط" .. الدواعش يفرضون حظر التجوال

انفجارات وحوادث قتل كثيرة تشهدها الحلقة الثالثة لمسلسل " ليلة السقوط" المذاع على قنوات روتانا وزاجروس وlbc.

تشتد الحرب بعد احتلال الدواعش للموصل، وتظهر محاولات الجيش العراقى والبيشمركة فى التصدى للارهابيين الا ان الجرائم تزداد، وتكشف الحلقة عدد الضحايا المدنيين والعسكريين، وكذلك نزوح بعض النازحين من الموصل الى اربيل، واخرين عند الحدود الجنوبيه للمدينة هاربين من القتل، بعد ان تزايدت حرب الشوارع بين الدواعش والأهالى، انتقاما لمقتل الداعشى ابى عبدالله الببلاوى.

كذلك تفرض داعش حظر التجوال على كل القائمين فى الموصل، وتمنع اى شخص ان يسيرفى الشوارع، وتظهر حالة الرعب والذعر التى تحتل الشعوب بمختلف اديانها، كذلك تكشف عن بعض العمليات الانتحارية الحقيقية التى يقوم بها الدواعش فى احدى الكماين العسكرية لقتل اكبرعدد من العسكريين، والتى يخطط لها امام الدواعش الذى يجسد دوره الفنان احمد صيام.

وعلى جانب اخر تضطر الطبيبة جوانا " صبا مبارك" لتأجيل زفافها المقام فى منطقة سنجار، وتظل بالمستشفى فى الموصل لكى تنقذ المصابين باعتبارها الجراحه الوحيدة بالمستشفى.

ويظهر دور باسم ياخور الذى يجسد دور صحفى يحاول فضح مايحدث فى الموصل، ويكتب تقارير تنشر فى الصحف العالمية والفرنسية عن الوضع فى العراق.



يذكرأن"ليلة السقوط" استغرق الإعداد له 3أعوام، مأخوذ من قصص حقيقية لفترة اقتحام داعش للعراق فى الفترة من 2014 وحتى 2017 ، من انتاج شركة بلاحدود ل د. قيس الرضوانى،ومنتج منفذ محمد عشوب، تأليف الكاتب الكبير مجدى صابر، ويشارك فيه أكثرمن ١٣٠ فنان وفنانة من كل دول العالم منهم طارق لطفي واحمد صيام، ومن سوريا باسم ياخور و كنده حنا، ومن الأردن صبا مبارك، إلى جانب كوكبة من نجوم الدراما العراقية أبرزهم جواد الشكرجي وخليل إبراهيم وذوالفقار خضروريهام البياتي وبيداء المعتصم، واخراج ناجى طعمى.