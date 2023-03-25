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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس فنزويلا يعلن إلغاء مشاركته في القمة الأيبيرية الأمريكية

مادورو
مادورو

قال نائب الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيز، اليوم السبت، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ألغى حضوره في القمة الأيبيرية الأمريكية؛ بعد تأكد إيجابية مسحة كورونا التي أجراها، ما يؤكد إصابته بفيروس كوفيد 19، على الرغم من نتيجة اختباره السلبي مرتين منذ ذلك الحين.

وقال رودريغيز، إن أطبائه أبلغوا مادورو، يوم الجمعة، باختبار إيجابي لـ PCR؛ مما دفعه إلى إلغاء ظهوره في الحدث الذي يوفر منتدى للقادة من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وكذلك إسبانيا والبرتغال.

وغرد “رودريجيز” على “تويتر”: “تم إجراء اختبارين اليوم بنتائج سلبية، كل شيء يشير إلى أن النتيجة كانت إيجابية خاطئة”.

وقال وزير الإعلام الفنزويلي، فريدي نانيز، لـ"رويترز"- في وقت سابق، من اليوم السبت، إن مادورو لن يحضر الحدث، بعد يوم من إعلان مسؤول بالقمة، أن مادورو في طريقه إلى جمهورية الدومينيكان.

وبدلاً من ذلك، سيحضر وزير الخارجية “إيفان جيل”، المؤتمر، السبت والأحد.

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